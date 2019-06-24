Серийный грабитель отравил в центре Москвы более 20 человек

За последний месяц в центре Москвы, в том числе на Чистых прудах, в «Яме», в парке «Горка» и в баре «Зинзивер» отравили и ограбили 24 человек, сообщают СМИ. Грабителя, как утверждается, задержали, но отпустили под подписку о невыезде, после чего он продолжил совершать преступление.

Утверждается, что последнее нападение случилось в пятницу 21 июня. При этом перед ограблением преступник угощал людей газировкой, после чего они теряли сознание. Некоторые жертвы приходили в себя на следующий день, другие долго были в коме, пишет The Village.

Одна из пострадавших – Людмила Чижова. Она пролежала три дня в коме с аппаратом искусственной вентиляции легких. Ее вместе с двумя друзьями отравили «Фантой» 7 июня на Чистых прудах. По ее словам, они гуляли по Москве, собирались встретиться с большой компанией. К ним присоединился бородатый парень Мурад, который, как казалось, был чьим-то приятелем. Он убедил всех остаться в сквере на Чистых прудах и угостил газировкой. После этого Чижова потеряла сознание и упала.

После этого грабитель стал рыться в вещах Чижовой и ее друзей, убрал все ценное в карманы и рюкзак. Прохожим сообщил, что друзьям стало плохо, а их вещи он забрал, чтобы никто не украл. Предложил им покараулить друзей, однако мужчины скрутили грабителя и вызвали скорую с полицией. При этом, как утверждается, приехавшие полицейские отказались брать в качестве улик бутылки, лежавшие рядом.

За час до этого злоумышленник также угостил своим напитком другого человека, после чего появился еще один молодой человек – портал предполагает, что, возможно, это сообщник грабителя. Молодой человек почувствовал себя плохо, его девушку убедили сходить в аптеку, а когда она вернулась, он был уже без сознания. У него также пропал телефон, паспорт и банковская карта.

Портал утверждает, что от рук злоумышленника пострадали как минимум 24 человека.

По данным портала, первое подобное нападение случилось 11 мая.

В итоге, утверждает портал, полиция завела на задержанного мужчину уголовное дело только по статье «кража», он был отпущен под подписку о невыезде и якобы продолжал травить и грабить людей. Отсутствие дел по другим статьям якобы объясняется отсутствием улик.

Пострадавшие по-прежнему чувствуют себя плохо.

Также описан внешний вид мужчины: 175–180 сантиметров, 25–30 лет, бледный, худой. Представляется Азаматом, Мурадом или Анваром, говорит, что из Нальчика. У него пухлые губы, приплюснутый нос, рыжая тонкая бородка, темные волосы. На пальцах – серебряные кольца. Говорит, что работает логистом, признается в беседах, что принимает наркотики и «сейчас на отходосах».

Также описывается его сообщница – высокая, полная, со светлыми волосами и кольцом в носу.

Грабитель предлагал выпить жертвам пиво, пина-коладу, фанту, воду. Какое вещество дает на самом деле – неизвестно. В выписке Людмилы Чижовой из больницы указано «неизвестное психотропное вещество». Оно вызывает угнетение дыхания. Один из пострадавших также жаловался на депрессивное состояние после отравления и суицидальные мысли, другой – на анемию и обмороки.