МВД подтвердило задержание «грабителя с газировкой» в Москве

В МВД подтвердили, что подозреваемый в отравлении и последующем ограблении людей в центре столицы мужчина задержан.

«Задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк РИА «Новости».

Как уточнил источник в правоохранительных органах, «мужчина предлагал случайным знакомым выпить напитки, от которых им становилось плохо, после чего злоумышленник грабил своих жертв». В данный момент дело расследуется.

Напомним, в течение последнего месяца в центре Москвы отравили и ограбили около 24 человек. Сообщается, что перед ограблением преступник угощал людей газировкой, после чего они теряли сознание.