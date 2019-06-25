Стали известны подробности дела «грабителя с газировкой»

Задержанный в Москве за отравление и грабеж людей совершал преступления по меньшей мере с мая 2019 года, сообщил источник в столичных правоохранительных органах.

«Задержанный – 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии – в Москве находится с 2015 года. По предварительным данным, он действовал в центре Москвы, в основном на территории Басманного района, как минимум с мая. Точное количество пострадавших от его действий сейчас устанавливается. При обыске у него изъяты похищенные вещи», – сказал источник ТАСС.

По его словам, подозреваемый подсыпал своим жертвам, предположительно, феназепам, после чего они впадали в полусонное состояние и даже теряли сознание. При обысках у подозреваемого нашли порошкообразное вещество.

Источник агентства в медицинских службах столицы отметил, что в больницы с признаками отравления госпитализировали четырех человек, включая фотографа The Village Людмилу Чижову.

Отмечается, что преступления, как правило, совершались на Хохловской площади.

По данным правоохранителей, мужчина был под подпиской о невыезде как подозреваемый в двух кражах, позже было возбуждено новое дело по факту ограбления.

«Эти уголовные дела будут объединены в одно производство», – пояснил источник. Он уточнил, что сейчас проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям. «Мера пресечения подозреваемому будет ужесточена, полиция будет добиваться его ареста», – уточнили в правоохранительных органах.

Представитель столичной прокуратуры Елена Нефедова заявила, что надзорный орган поставил на контроль результаты расследования этого дела.

Она отметила, что районным прокурорам дано указание проверить, как правоохранители реагировали на факты отравлений. «Территориальным прокурорам дано поручение изучить все процессуальные решения, принятые по схожим обстоятельствам», – сказала представитель ведомства.

Напомним, в течение последнего месяца в центре Москвы отравили и ограбили около 24 человек. Сообщается, что перед ограблением преступник угощал людей газировкой, после чего они теряли сознание. Позднее в МВД сообщили, что подозреваемый по этому делу задержан.