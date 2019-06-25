Допрос «грабителя с газировкой» сняли на видео

В Сети выложили видеозапись с допросом подозреваемого в отравлении москвичей Мурата Сабанова, в ходе допроса молодой человек заявил, что специально ждал полицию и не собирался убегать.

«Складывал вещи в сумки чужие. Не к себе. Я ждал их на этом месте, потому что два человека сказали, что я ворую, и что они сейчас вызовут [полицию]. Я специально остался, и говорю: «Вызывайте». Я их [полицейских] ждал», – сказал молодой человек на видеозаписи.

Ролик опубликован в телеграм-канале Mash.

В МВД сообщили, что полицейским известно о трех случаях ограблений с использованием отравляющих веществ в Москве на Хохловской площади.

«8 июня в полицию поступило сообщение, что на Хохловской площади города Москвы неизвестный пытается похитить имущество у находящихся в бессознательном состоянии граждан. Прибывшим нарядом полиции мужчина, на которого указали очевидцы, доставлен в отдел полиции. Им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской республики. Он пояснил, что взял вещи знакомых на временное хранение», – приводится цитата представителя МВД Ирины Волк на сайте ведомства.

Она отметила, что пострадавших доставили в медучреждения, после выписки они обратились в полицию. Потерпевшие рассказали, что на Хохловской площади к ним подошел молодой человек и угостил их газировкой, после чего они потеряли сознание.

Когда потерпевшие пришли в себя, то обнаружили, что у них пропали деньги и телефоны. По данному факту были возбуждены уголовные дела.

«В ходе предварительного расследования подозреваемый в совершении преступлений задержан и дал признательные показания. Ему предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – отметила Волк.

Она пояснила, что общий ущерб в трех преступлениях превысил 80 тыс. рублей. По месту проживания подозреваемого были найдены и изъяты три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом, его направили на судебную химическую экспертизу.

Накануне сообщалось, что в течение последнего месяца в центре Москвы отравили и ограбили около 24 человек. Перед ограблением преступник угощал людей газировкой, после чего они теряли сознание.

Позже стало известно, что подозреваемый в отравлении и последующем ограблении людей в центре столицы мужчина задержан. Им оказался 26-летний Мурат Сабанов. Он совершал преступления по меньшей мере с мая 2019 года. Предполагается, что в напиток он подсыпал феназепам.

Очевидец преступления рассказал, что Сабанов находился в «невменяемом состоянии».