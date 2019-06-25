Очевидец рассказал о преступлении «грабителя с газировкой» в Москве

В момент ограбления журналистки The Village Людмилы Чижовой после отравления ее газировкой предполагаемый злоумышленник Мурат Сабанов был в невменяемом состоянии, рассказал очевидец произошедшего.

Он рассказал, что на Чистых прудах увидел три тела. Одна из потерявших сознание – Людмила Чижова. Рядом с ними на корточках сидел Мурат с телефонами и кошельками. Очевидец пояснил, что он вместе со спутниками сразу проверил зрачки пострадавших, проверил, дышат они, или нет.

«Сам Мурат спокойно сидел в каком-то таком невменяемом состоянии и сказал, что был с ними, не знает, что с ними произошло, и на всякий случай собрал их вещи», – отметил мужчина.

Разговор с очевидцем записал Telegram-канал Mash.

Ранее в МВД подтвердили, что подозреваемый в отравлении и последующем ограблении людей в центре столицы мужчина задержан.

Накануне сообщалось, что в течение последнего месяца в центре Москвы отравили и ограбили около 24 человек. Перед ограблением преступник угощал людей газировкой, после чего они теряли сознание.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что Мурат Сабанов совершал преступления по меньшей мере с мая 2019 года. Предполагается, что в напиток он подсыпал феназепам.