В Магнитогорске умер избитый во время дорожного конфликта журналист

Журналист магнитогорской газеты, пострадавший в ходе конфликта с водителем в конце марта и до настоящего времени находившийся в больнице, умер в ночь на понедельник, сообщили его коллеги.

«Сегодня утром умер наш друг и коллега Михаил Скуридин», – говорится в сообщении местной газеты «Магнитогорский металл».

По данным местной полиции, 31 марта в промежуток с 12.35 до 12.45 по улице Ворошилова в районе нерегулируемого пешеходного перехода произошел конфликт между двумя мужчинами – пешеходом и водителем, в ходе которого первому были нанесены телесные повреждения. Правоохранители разыскивают напавшего на журналиста водителя, передает РИА «Новости».

Супруга Михаила Скуридина Наталья сообщала, что ее муж был избит, а водитель уехал с места конфликта. По предварительной информации, водитель был за рулем автомобиля Kia Sportage серебристого цвета.

В феврале в Москве во время дорожного конфликта избили генерал-полковника в отставке.