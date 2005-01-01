Генерал-полковника в отставке избили в Москве

Генерал-полковник в отставке, экс-замминистра промышленности Александр Бриндиков после конфликта с двумя неустановленными лицами в Москве попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщил источник в правоохранительных органах.

«27 февраля в 18:00 в госпиталь имени Мандрыка поступил генерал-полковник в отставке с 2009 года, работающий в строительной компании советником, ... ему поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и лица», – сообщил собеседник РИА «Новости».

По словам потерпевшего, травмы были получены на улице Малая Никитинская во время ссоры с двумя неизвестными.

Источник добавил, что по факту инцидента проводится проверка.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что избит был отставной генерал-полковник и экс-замминистра промышленности России Александр Бриндиков.

По этим данным, инцидент произошел в ходе дорожного конфликта.

«Генерал-полковник в отставке Александр Бриндиков подъехал на своем автомобиле к одному из зданий, однако ему загородил дорогу другой автомобиль. Генерал просигналил с просьбой пропустить, но водителю иномарки это не понравилось: он и его знакомый вышли из машины и избили его», – пояснил источник.

Бриндиков ранее занимал пост первого заместителя министра промышленности, науки и технологий, он трудился в должности замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса министерства промышленности и энергетики.

Телеканал 360 опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксирован момент конфликта отставного генерала с неизвестными людьми.

По тем же данным, одним из нападавших оказался 44-летний уроженец Украины Юрий Любченко.

Ранее в феврале в центре Москвы неизвестные избили и обокрали сотрудника ФСБ, главу отделения ведомства в Хабаровском крае.