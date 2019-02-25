В Москве избили и обокрали главу хабаровского ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили и обокрали сотрудника ФСБ, главу отделения ведомства в Хабаровском крае, сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 41-летний житель Хабаровска, который работает начальником местного отдела ФСБ, сообщил собеседник АГН «Москва».

«Мужчина сообщил, что 24 февраля в Солянском проезде к нему подошел незнакомый гражданин и ударил его по лицу, после чего убежал. Затем к потерпевшему подошли двое других граждан, которые предложили помочь. После их ухода мужчина обнаружил пропажу 24 тыс. рублей, банковской карты и удостоверения сотрудника ФСБ России», – пояснил источник.

МВД возбудило уголовное дело о краже.

10 февраля неизвестные в Москве избили оперативника ФСБ в звании подполковника. Позднее подозреваемого в нападении задержали.