В центре Москвы избили подполковника ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили подполковника ФСБ, сообщил источник в силовых структурах.

«В воскресенье в центре Москвы неизвестные кинули бутылку в служебный автомобиль Skoda под управлением подполковника, старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления «К» ФСБ России», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Затем нападавшие избили офицера и скрылись с места преступления. Повреждения оказались несерьезными, медицинская помощь не требовалась, добавил собеседник.

Обстоятельствами произошедшего занимается полиция, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, отметил он.

Официальных комментариев с подтверждением этих сведений на данный момент нет.