Подозреваемый в избиении подполковника ФСБ задержан в Москве

Московские стражи порядка задержали подозреваемого в избиении старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления «К» ФСБ, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По данному факту задержан мужчина 1991 года рождения. Он приехал из Белоруссии, по предварительной информации, задержанный нигде не работает», – сказал источник ТАСС

В понедельник стало известно, что 10 февраля неизвестные кинули бутылку в автомобиль Skoda, за рулем которого находился оперативник ФСБ в звании подполковника. После того, как мужчина вышел из машины, его избили.