Разработчики сказали, в чем Ил-112В превосходит украинский Ан-26

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявили в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина.

«В ближайшие месяцы будут проводиться плановые доработки самолета и его систем. По транспортной эффективности Ил-112В должен превосходить своего предшественника Ан-26 в два раза. Это решаемая задача», – сообщили в пресс-службе «Ильюшина», передает РИА «Новости».

Напомним, Ил-112В впервые поднялся в воздух 30 марта. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов, который назвал самолет великолепным.

По словам гендиректора «Ильюшина» Алексея Рогозина, все системы новейшего Ил-112В были разработаны с нуля, все они являются отечественными разработками.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему полет Ил-112В задержался почти на четверть века и в чем уникальность этой разработки для российских ВКС.