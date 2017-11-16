Первый полет Ил-112В опоздал на два десятилетия

В субботу состоялся долгожданный полет первого созданного после распада СССР российского самолета, военного транспортника Ил-112В. Полет прошел с задержкой почти в четверть века, так что новым этот самолет надо считать с долей условности. Что вызвало подобную задержку? Что получат ВКС, и не понадобится ли уже сейчас модернизация «свежего» самолета?

В воздух поднялся первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный с нуля и произведенный в России в постсоветский период – Ил-112В. Знаменательно, что первый полет «транспортника» проходит накануне 125-летия со дня рождения авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Испытательный полет прошел на Воронежском авиазаводе (ВАСО). Вначале взлетел самолет-лаборатория Ил-114 производства компании «Радар ММС», который сопровождал Ил-112В в первом полете. Сообщается, что экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов. Полет прошел штатно, подчеркнули в пресс-службе компании «Ил».

Новый «Ил» благополучно приземлился в 13.00. За первым полетом самолета следили несколько десятков жителей Воронежа, проезжающие мимо автомобилисты останавливались и спрашивали, что происходит, передает РИА «Новости».

На земле летчиков встречали куратор «оборонки» вице-премьер Юрий Борисов, руководители Минобороны и Минпромторга, руководство Объединенной авиастроительной корпорации, «Ильюшина» и ВАСО.

Первый полет Ил-112В стал важным этапом для формирования парка военно-транспортной авиации за счет поступления новых самолетов, созданных уже в России, подчеркнул вице-премьер Борисов. По его словам, это не только транспортник, но и уникальная платформа, пригодная для решения военных и гражданских задач. О том же говорил и вице-президент по транспортной авиации ОАК гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин: «Ил-112 будет помогать в решении многих задач, как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе».

Борисов отметил: машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. «Наша общая задача – сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам», – добавил куратор оборонпрома.

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Парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении, потребность оценивается в объеме более 100 самолетов, в свою очередь отметил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения, что послужит в интересах основного заказчика – военного ведомства – и обеспечит загрузку предприятий авиационной промышленности», – сказал министр.

«Мы, по аналогии с гражданской авиацией, формируем полноценную линейку военно-транспортных самолетов», – сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь. Он добавил, что «легкий транспортник Ил-112В должен прийти на замену устаревших машин семейства «Ан». Здесь существует огромный отложенный спрос».

Напомним, что работа над Ил-112В началась в 2014 году. Самолет может перевозить до 5 тонн груза. Предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. В ноябре 2018 года было опубликовано видео выкатки самолета.

Серийное производство Ил-112В могло начаться еще в 1994 году, но не хватило финансирования, а потом российский транспортник «сбил» украинский Ан-140, на который «положило глаз» тогдашнее руководство Минобороны РФ. В итоге лишь теперь, 30 марта 2019 года, прошел первый полет этого «нового» самолета, с задержкой почти в четверть века. Задержался вылет и сейчас – по погоде, но не был отменен, как случалось прежде. Предполагается, что Ил-112В заменит устаревший парк военно-транспортных самолетов Ан-26.

В «малой авиации», к которой можно отнести легкий транспортный самолет Ил-112В, особых прорывных технологий в отечественном авиастроении не наблюдалось много лет. Большинство воздушных машин подобного класса, а к ним можно отнести и «предшественник» военно-транспортный Ан-26, выходцы еще с советских времен. Даже более «свежий» Ил-114 первый полет совершил в 1990 году, но так и не смог заменить пассажирский Ан-24. Предполагается, что в варианте Ил-114-300, доработанный и модернизированный, этот самолет выйдет на испытательные полеты в 2020 году. И если в гражданской авиации наличие машин малого класса компенсируется старым багажом, еще способным летать, то военно-транспортная авиация страдает огромным дефицитом таких самолетов.

ВКС России на сегодняшний момент располагает в своем авиапарке 175 военно-транспортными самолетами Ан-26, постройки Киевского авиационного завода, которые находятся в эксплуатации с 1973 года (первые), производство которых было прекращено в 1986 году. При том, что эти машины заслужили репутацию «воздушных трудяг», хорошо зарекомендовали себя в различных климатических условиях, способны поднимать 5500 кг груза или 30 десантников, садиться на грунтовую взлетно-посадочную полосу, они уже морально устарели и требуют замены. Самому новому Ан-26 уже за 33 года, плюс с разрывом военно-экономических связей Украиной Россия лишилась запчастей и возможности модернизации «26-х».

Вдобавок ко всему Ан-26 стали все чаще падать. Всего за время эксплуатации во всем мире было потеряно (катастрофа, авария, боевая потеря) 144 таких самолета. Наибольший удар по репутации транспортника был нанесен при крушении российского Ан-26 в Сирии 6 марта 2018 года, когда при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим самолет рухнул на землю, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. 39 человек погибли, в том числе экипаж и группа офицеров во главе с генерал-майором. Предварительной причиной была названа техническая неисправность. Полеты на Ан-26 были прекращены до выяснения причин катастрофы.

В общем, новый легкий военно-транспортный самолет для ВКС крайне необходим, причем уже далеко не первый год. Предполагается, что им и станет Ил-112В, потребность в котором в армии оценивается в 300 машин (около тысячи в гражданской авиации в пассажирском варианте), при заявленной производительности ВАСО до 12 самолетов в год.

При достаточно непростом пути в небо Ил-112В, у него были и конкуренты. Например, проект многоцелевого транспортного самолета МиГ-110 (двухбалочная схема с высокорасположенным крылом и П-образным хвостовым оперением), который перешел для дальнейшей разработки в КБ Сухого в варианте Су-80. Или тоже турбовинтовой Ту-136, разрабатываемый для использования в условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока. Однако по итогам проводимого Минобороны в апреле 2004 года конкурса на разработку легкого военно-транспортного самолета победил именно Ил-112В. Тогда представители военного ведомства заявили, что первый самолет этой модели поднимется в воздух уже в 2006 году, а через год будет выпущена установочная партия. Предполагалось, что финансирование проекта будет учтено в Госпрограмме вооружений на период2011-2020 годов, а темп производства составит до 18 машин в год.

И если бы этим планам суждено было сбыться, то ВВС уже были бы полностью укомплектованы новыми Ил-112В. Но... финансирование сократилось, реализация замедлилась, а сроки отложены.

«Добило» Минобороны новый отечественный транспортник в мае 2011 года (министр – Анатолий Сердюков), когда было принято решение отказаться от военно-транспортной версии Ил-112 и приобрести семь украинских самолетов Ан-140, производства Харьковского авиационного производственного предприятия. Считалось, что так будет дешевле.

«Разработки и Ан-140, и Ил-112 велись практически параллельно в первой половине 1990-х годов, когда КБ Антонова и КБ Ильюшина планировали создать одинаковый самолет, который должен был заменить Ан-24 и Ан-26, как на Украине, так и в России, причем в обоих случаях изначально разрабатывалась именно пассажирская версия, – рассказывает государственный инспектор авиационного надзора по летной пригодности воздушных судов из Киева Александр Дерке. – Ан-140 в итоге продвигался немного быстрее и уже в 1999 году взлетел первый его серийный представитель. В продвижении на российский рынок сказался еще тот фактор, что с 2003 года сборка осуществлялась на самарском авиазаводе «Авиакор». Предполагалось, что Аэрофлот закупит несколько десятков «антоновых», да еще и ВВС России объявили о намерении закупить до конца 2020 года около десяти Ан-140, а затем еще 15 машин. С разрывом военно-технического сотрудничества между Украиной и Россией производство было свернуто и, насколько известно, один Ан-140 попал в состав авиации Тихоокеанского флота ВМФ РФ. На Харьковском авиапредприятии производство этой машины также было свернуто».

Сейчас Ил-112В рассматривается как единственный военно-транспортный самолет в этом классе для замены устаревших Ан-26. Нынешний его полет свидетельствует о твердости намерений военного ведомства «перевооружиться» этими машинами. Да и, по большому счету, конкурентов у изделия ильюшинской разработки не существует. И если его сравнивать с аналогичным украинским Ан-140, китайским Xian MA60, совместным итало-американским C-27 Spartan, то Ил-112В по целому ряду параметров не уступает этим самолетам, а по практической дальности полета превосходит их.

Авиационный эксперт Валентин Дудин полагает: «Потребность в легком военно-транспортном самолете актуальна еще и тем, что это звено сейчас практически выпало из состава ВВС.

Если, скажем, потребности в тяжелых самолетах для нужд Военно-транспортной авиации покрывают Ил-76 во всех его модификациях, которые позволят дождаться и появления сверхтяжелого Ил-106, первый полет которого предполагается совершить в 2025 году. Сейчас, как известно, в Ульяновске готовы к выпуску на поточной линии сборки тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А. А стоящий на вооружении Ан-26 модернизации уже не подлежит. Поэтому надежда только на уже практически готовый Ил-112В. Осознали это и в Минобороны, где уже заказали 35 таких машин, а всего предполагается собрать около 300 самолетов, в том числе для нужд МЧС, ФСБ и других служб».

При этом, как ни странно звучит, новейший Ил-112В за 20 лет разработок уже несколько устарел. Например, требуют замены его двигатели. Вероятно, что этот транспортник станет на несколько ближайших десятилетий переходной моделью, до появления самолетов действительно нового поколения.