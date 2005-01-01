В ПАО «Ильюшин» рассказали о первом полете Ил-112В

В пресс-службе Авиационного комплекса им. Ильюшина рассказали об успешном первом полете легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, состоявшемся в субботу, 30 марта.

«30 марта с взлетно-посадочной полосы аэродрома авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) в воздух поднялся первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России», – говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов, в воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. Полет прошел штатно, добавили в «Ильюшине».

А вот так он выглядел сегодня в небе Воронежа pic.twitter.com/IXAP65e49p — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 марта 2019 г.

Новый «Ил» благополучно приземлился в 13.00 мск. После совершил посадку и сопровождавший его самолетом. На земле летчиков-испытателей встречали заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, руководители Минобороны России, Минпромторга России, ПАО «ОАК», ПАО «Ил», ПАО «ВАСО».

За первым полетом самолета следили несколько десятков жителей Воронежа, проезжающие мимо автомобилисты останавливались и спрашивали у них, что здесь происходит, передает РИА «Новости».

Как отметил курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов, это событие стало важным этапом для формирования парка ВТА за счет поступления новых самолетов, созданных уже в России. «Ил-112В – это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских», – подчеркнул он.

По словам Борисова, машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. «Наша общая задача – сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам», – добавил он.

В свою очередь министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении, потребность оценивается в объеме более 100 самолетов. «Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения, что послужит в интересах основного заказчика – военного ведомства – и обеспечит загрузку предприятий авиационной промышленности», – сказал он.

Министр также подчеркнул, что в самолете использованы только российские узлы и агрегаты, применен ряд новейших технологий.

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь поздравил коллектив воронежского авиазавода, конструкторов и инженеров ОКБ им. С. В. Ильюшина с первым полетом и важнейшим этапом создания нового самолета. «Транспортная авиация – один из приоритетов корпорации. Мы, по аналогии с гражданской авиацией, формируем полноценную линейку военно-транспортных самолетов», – сказал он.

«Легкий транспортник Ил-112В должен прийти на замену устаревших машин семейства «Ан». Здесь существует огромный отложенный спрос», – подчеркнул он.

В свою очередь вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявил, что Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. «Ил-112 будет помогать в решении многих задач, как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе. Теперь перед дивизионом «Ильюшин» стоят не менее важные и ответственные задачи по проведению летных испытаний и подготовке к серийному производству Ил-112В, которое будет осуществляться в Воронеже», – отметил он.

В субботу днем первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе.