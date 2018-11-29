Ил-112В впервые поднялся в воздух

Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе, соответствующие снимки появились в Сети.

«Ил-112В в небе!» – сообщает Telegram-канал «Крылья войны», опубликовав соответствующее фото.

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе подтвердил сообщение о том, что Ил-112В поднялся в воздух. По его информации, самолет пробудет в воздухе 45 минут.

Вначале взлетел самолет-лаборатория Ил-114 производства компании «Радар ММС», который сопровождает Ил-112В в его первом полете.

А вот так он выглядел сегодня в небе Воронежа pic.twitter.com/IXAP65e49p — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 марта 2019 г.

Поздравляю летчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта ИЛ-112В! pic.twitter.com/2jRP3NHiCE — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 марта 2019 г.

Новым военным самолетом управляет летчик-испытатель ПАО «Ильюшин» Герой России Николай Куимов.

Первый полет Ил-112В проходит накануне 125-летия со дня рождения авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Напомним, первый испытательный полет Ил-112В планировалось провести ранним утром субботы, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на несколько часов.

Работа над Ил-112В началась в 2014 году. Самолет может перевозить до 5 тонн груза. Предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. В ноябре 2018 года было опубликовано видео выкатки самолета.

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