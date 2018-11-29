Первый полет Ил-112В пришлось отложить

Первый испытательный полет самолета Ил-112В, который планировалось провести утром субботы на Воронежском авиационном заводе, пришлось отложить из-за погодных условий.

«Ждем погоду», – сообщил РИА «Новости» представитель Воронежского авиазавода.

Синоптики прогнозируют, что погода улучшится к 12.00 мск субботы.

В Воронеже наблюдается низкая для испытаний облачность. По данным на 07.00, нижний край облачности составлял 330 метров, в то время как для начала полета высота облаков должна быть не менее 500 метров.

В пресс-службе ПАО «Ил» накануне также сообщали, что время испытаний во многом будет зависеть от погоды.

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, работа над ним началась в 2014 году. Сообщается, что самолет сможет перевозить до 5 тонн груза. Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. В ноябре 2018 года было опубликовано видео выкатки самолета.

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