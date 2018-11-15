Опубликовано видео выкатки первого Ил-112В

В интернете появилось видео с торжественной церемонии выкатки из цеха первого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Запись опубликована на YouTube.

27 ноября сообщалось, что первый летный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В отправился на летные испытания.

Ранее сообщалось, что самолет совершит первый полет в октябре-ноябре.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легкого оружия и военной техники, грузов и личного состава, а также грузов при коммерческой эксплуатации.

В перспективе Ил-112В заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и, как ожидается, составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.