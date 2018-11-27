Первый образец Ил-112В отправили на летные испытания

Первый летный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В отправился на летные испытания, заявили в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

«Двадцать седьмого ноября на воронежском авиастроительном предприятии ПАО «ВАСО» прошла процедура передачи первого летного образца Ил-112В на летно-испытательную станцию (ЛИС)», – сообщили в «Ильюшине», передает РИА «Новости».

Специалисты проведут комплекс различных испытаний, включая аэродромную отработку нового самолета. После этого эксперты дадут заключение о готовности Ил-112В к первому полету.

В октябре директор программы легкого военно-транспортного самолета Ил-112В компании «Ильюшин» Александр Быков заявил, что самолет совершит первый полет в октябре-ноябре.