Названы сроки первого полета Ил-112В

Директор программы легкого военно-транспортного самолета Ил-112В компании «Ильюшин» Александр Быков сообщил, что самолет совершит первый полет в октябре-ноябре.

«Первый полет Ил-112В намечен в Воронеже на осень текущего года», – сказал Быков, передает ТАСС.

По его словам, первый опытный летный образец Ил-112В завершил наземные частотные испытания в Центральном аэрогидродинамического институте имени Н. Е. Жуковского.

«Полученные материалы будут использованы при проведении методического совета экспериментальной авиации, который должен дать положительное заключение на первый полет самолета», – отметил Быков.

Руководитель программы добавил, что теперь самолет передадут «для проведения аэродромных отработок на летно-испытательной станции ВАСО и выполнения первого полета».

В институте Жуковского Ил-112 прошел наземные частотные испытания планера, автоматического и ручного управления и опор шасси.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения, военной техники и личного состава. В перспективе Ил-112 должен заменить Ан-26.

Ранее сообщалось, что выкатка из цеха нового российского легкого транспортного самолета Ил-112В пройдет на воронежском заводе в сентябре.

До этого в «Ильюшине» заявляли, что серийное производство самолетов Ил-96 и Ил-112В на Воронежском авиазаводе начнется в 2020 году, при этом в начале июля близкие к Генштабу Минобороны источники утверждали, что в ближайшее время проект Ил-112 вообще может быть закрыт.