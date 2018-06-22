Названы сроки запуска в серийное производство Ил-96 и Ил-112В

Серийное производство самолетов Ил-96 и Ил-112В на Воронежском авиазаводе (ВАСО) начнется в 2020 году, сообщил гендиректор ПАО «Ил», вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин.

«Начиная примерно с 2020 года» на ВАСО начнется серийный выпуск двух новых типов самолетов – Ил-96-400М и военно-транспортного Ил-112В, рассказал Рогозин, передает ТАСС.

Ил-96-400М создается на базе серийного сертифицированного самолета Ил-96-300. Это нужно для расширения транспортных возможностей самолетов такого типа при помощи удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей – ПС-90А1 взамен ПС-90А. Самолет сможет перевозить до 400 пассажиров.

Ил-112В – легкий военно-транспортный самолет с максимальной нагрузкой до пяти тонн, создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Он может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, в том числе с грунтовым покрытием. Военные намерены заказать не менее 100 таких машин.

В апреле в ОАК заявляли, что на развитие Воронежского авиазавода (ВАСО) будет направлено 4,5 млрд рублей.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что в 2018 году заморозят выпуск самолетов Ан-148, а мощности Воронежского авиационного завода будут загружены заказами на самолеты Ил-96-400М и Ил-112.

Ранее сообщалось, что модернизированный широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М будет презентован заказчикам в конце 2019 года.

В декабре 2017 года завершился первый этап испытаний нового двигателя для Ил-112В. Ранее сообщалось о поставке первых опытных двигателей ТВ7-117СТ для Ил-112В на Воронежское авиастроительное объединение.