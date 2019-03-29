Названа дата первого полета Ил-112В

Планируется, что первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В пройдет в субботу.

«На субботу запланирован первый полет самолета Ил-112В, ориентировочно он состоится утром: если все будет хорошо – в 9 часов утра. Но многое будет зависеть от погоды», – сообщили в пресс-службе ПАО «Ил» ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что в зависимости от погодных условий возможна корректировка времени старта. «Какой будет ветер, дождь или нет, для этого в пятницу в 17.00 мск будет произведено уточнение, а затем еще уточнение утром в субботу», – сказал он.

Ранее на Воронежское авиастроительное объединение, где сконструирован ИЛ-112В, прибыл Ил-114, предназначенный для отработки в полете радиоэлектронного оборудования, выполнения радиолокационной, фото- и тепловизионной съемки.

«Первый полет всегда сопровождает еще одно воздушное судно, потому что нужна сверка по полетным данным», – сообщали агентству.

Напомним, Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, работа над ним началась в 2014 году. Сообщается, что самолет сможет перевозить до 5 тонн груза. Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Ранее было опубликовано видео выкатки самолета.