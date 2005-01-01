Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев?

В субботу официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков раскрыл подробности инцидента с перехватом и «визуальной идентификацией» в небе к западу от побережья Аляски американскими истребителями F-22 российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

По его словам, в пятницу два ракетоносца вместе с противолодочными самолетами Ту-142 выполнили успешный 17-часовой полет «над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей». Отрабатывалась дозаправка топливом в воздухе. Самолеты сопровождались экипажами истребителей МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС).

Однако «на отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США». «Летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», – добавил Конашенков.

Первыми об инциденте, который произошел накануне в 18.00 мск, сообщили в США. Как заявил представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) Эндрю Хеннесси, Ту-95МС летели «в опознавательной зоне» американских ПВО к северу от Алеутских островов. Американские истребили сопровождали российские самолеты, пока те не вышли из этой зоны (около 320 км от западного побережья Аляски) над Беринговым морем.

Впрочем, по мнению американских экспертов, Россия направляет свои стратегические бомбардировщики к границам с США с целью запугивать Вашингтон. «Путинская Россия занимается ядерным устрашением и с охотой сжигает много ненужного топлива для бомбардировщиков, не упоминая стоимость дозаправки и дополнительных часов на обслуживание длительных полетов, просто ради привлечения внимания», – сказал изданию Business Insider бывший пентагоновский эксперт по стратегическим вооружениям Марк Шнайдер.

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Но, по словам ветерана военной службы доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, подобные полеты производятся не с целью запугать и сжечь топливо, а ради обучения летчиков, чтобы они знали маршруты, могли ориентироваться в воздушном пространстве.

«Не мы инициаторы этих полетов. США давно уже ведут эту игру против России, совершают полеты вдоль наших границ. Постоянно происходят попытки проникновения в наше воздушное пространство. Поэтому Россия должна показывать, что готова давать ответный удар. Ввиду того, что сценарий военного конфликта между Россией и США все равно существует, то в каком-то смысле он отрабатывается вблизи зоны пролетов. Россия должна быть готова к любому развитию событий», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что американская авиация регулярно летает возле российских границ. «Американцы сколько топлива сжигают, когда летают в нашей причерноморской зоне? Их там постоянно перехватывают. В прибалтийской зоне тоже идут перехваты их самолетов со стороны наших ВКС. Когда Россия начинает давать сдачи, то нас обвиняют в агрессии, забывая о том, что агрессоры – они, а мы не можем только держать удар, мы должны уметь наносить ответный удар, поэтому эта отработка продолжится дальше», – считает эксперт.

По его словам, США привыкли к тому, что Россия не делала ответных шагов.

«А когда мы начинаем им отвечать, в США начинают скулить по поводу того, что мы хотим их обидеть. Не трогайте нас, тогда и мы вас трогать не будем. Думаю, мы будем учиться отвечать еще более жестко»,

– подытожил Перенджиев.

Российские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полеты над международными водами и вблизи границ США. Последний случай их перехвата американскими ВВС у берегов Аляски произошел год назад, когда российские самолеты приблизились к Алеутским островам на расстояние 80 километров. Тогда два Ту-95МС успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут бомбардировщиков проходил над нейтральной территорией над Тихим океаном, вдоль Алеутских островов.

Российский турбовинтовой стратегический ракетоносец Ту-95 остается на службе почти 70 лет и обладает рядом превосходных характеристик, главная из которых – полеты на дальние расстояния, более 12 тыс. километров, при большой боевой нагрузке. Стратеги летят на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тыс. метров, за что заслужили репутацию одних из самых быстрых турбовинтовых самолетов в истории авиации. За характерный рев лопастей (вращаются в противоположных направлениях), слышимый за многие километры, в НАТО их прозвали «Медведями».

Сейчас Ту-95 оснащают новыми системами вооружения. Пуск крылатых ракет с его борта не требует приближения к системам ПВО потенциального противника. Минобороны будет продлевать ресурс Ту-95 до тех пор, пока в строй не вступит перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). По состоянию на 2017 год на вооружении в России состоят 48 Ту-95МС и 12 Ту-95МСМ.