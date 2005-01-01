США заявили о перехвате российских ракетоносцев в районе Аляски

Представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) Эндрю Хеннесси заявил, что американские истребители F-22 в небе к западу от побережья Аляски осуществили перехват российских ракетоносцев Ту-95.

По его словам, F-22 осуществили «перехват и визуальную идентификацию» двух ракетоносцев, летевших «в опознавательной зоне» ПВО США, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Российские самолеты летели в сопровождении F-22, пока не вышли из данной зоны (около 320 км от западного побережья Аляски).

Американская сторона подтвердила, что российская авиация не нарушала воздушное пространство США.

Напомним, стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России совершили полеты над Арктикой