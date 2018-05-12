Ракетоносцы ВКС совершили полеты над Арктикой

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России совершили полеты над Арктикой, сообщает Минобороны страны.

Ту-95МС и Ту-142 сопровождались истребителями МиГ-31 и Су-35 ВКС.

Была отработана дозаправка в воздухе,передает РИА «Новости»

Российская военная авиация совершила полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей,

Напомним, полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана российские летчики выполняют регулярно, всякий раз в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других стран.