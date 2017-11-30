Минобороны рассказало о полете двух Ту-160 над Северным морем

В понедельник два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей в сопровождении истребителей МиГ-31, сообщило Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31», - приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Полет продолжался более 13 часов, при этом экипажи ракетоносцев провели дозаправку в воздухе.

Также в Минобороны сообщили, что на отдельных этапах маршрута Ту-160 сопровождались британскими Eurofighter Typhoon и бельгийскими F-16.

В Минобороны подчеркнули, что полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана летчики дальней авиации выполняют регулярно, однако всякий раз в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других стран.

Ранее сообщалось, что два бельгийских истребителя F-16 сопроводили Ту-160 над Северным морем, кроме того, британские истребители Typhoon поднимали в воздух по тревоге для перехвата российских самолетов.