Бельгийские F-16 сопроводили российские Ту-160 над Северным морем

Два истребителя F-16, принадлежащих бельгийским ВС, утром в понедельник сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 над Северным морем, сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на источники.

Газета Le Soir пояснила, что Бельгия сейчас отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса, передает ТАСС. Официального подтверждения сопровождения российских самолетов бельгийской авиацией пока нет.

В понедельник СМИ также сообщали, что британские истребители «Тайфун» были подняты в воздух по тревоге для перехвата российских самолетов.