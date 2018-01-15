Британские истребители подняли на перехват российских самолетов

С авиабазы Лоссимут в Шотландии подняты британские истребители «Тайфун», которые были направлены на перехват российских самолетов, заявил источник в минобороны Соединенного Королевства.

«Операция продолжается, это российские самолеты», - передает его слова ТАСС.

В минобороны Британии подтвердили, что «Тайфуны» подняты в воздух, но отказались сообщать, чьи военные самолеты приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства.

Отметим, что российские истребители также регулярно вылетают на перехват зарубежных самолетов. Так, за первые дни нового года силы ВКС четырежды осуществили перехват иностранных летательных аппаратов.