Самолеты ВКС за неделю совершили четыре вылета на перехват

За неделю дежурные силы противовоздушной обороны четыре раза вылетали на перехват, сообщает Минобороны России.

Воздушную разведку у российских границ вели 11 иностранных летательных аппаратов, указывается в инфографике, опубликованной «Красной звездой», официальным печатным органом военного ведомства.

Нарушения воздушного пространства России не допущено.