Американский самолет провел разведку у западных границ России

Самолет американских ВВС RC-135W во вторник совершил длительный разведовательный полет возле границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Военный самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным JOSH16 сначала пролетел вблизи южной границы Калининградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных сайтов. После этого разведчик продолжил полет у границ Ленинградской и Псковской областей, курсируя в воздухе над Эстонией по маршруту Тарту – Финский залив.

Сообщается, что RC-135W вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Затем самолет дозаправился над Северным морем, летал над Нидерландами, Польшей и Германией. Из Польши разведчик направился в воздушное пространство Прибалтики.