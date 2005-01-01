В Минобороны рассказали о сопровождении самолетов ВКС истребителями США

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 в пятницу, 11 мая, выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, их сопровождали два американских истребителя, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Во время полета самолеты дальней и морской авиации сопровождались экипажами истребителей МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил», – сообщил он, отметив, что полет продлился 17 часов и во время него была отработана дозаправка топливом в воздухе.

«На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США», – приводит его слова РИА «Новости».

Конашенков сообщил, что все задачи воздушного патрулирования российские ракетоносцы полностью выполнили. Все полеты российских летчиков, заверил официальный представитель военного ведомства, выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств не нарушаются.

Полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана российские летчики выполняют регулярно.