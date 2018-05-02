Стало известно о перехвате российским Су-27 самолета США над Балтикой

Американские СМИ сообщили о сближении российского истребителя Су-27 с самолетом США Boeing P-8 Poseidon над Балтийским морем.

Инцидент, по данным источников CNN, произошел во вторник, 1 мая.

По данным телеканала, во время сближения расстояние между самолетами составило около шести метров. На этом расстоянии самолеты пребывали около девяти минут.

При этом телеканал отмечает, что сближение не было опасным, но его признали «непрофессиональным».

Вместе с тем, ВМС США не стали комментировать сообщения о перехвате истребителем Су-27 американского противолодочного самолета. P-8 Poseidon над Балтийским морем.

«Корабли и летательные аппараты ВМС США регулярно взаимодействуют с военными подразделениями других стран. Согласно действующей политике Пентагона, мы не публикуем подробные сведения о безопасных взаимодействиях. Если в будущем произойдет небезопасное взаимодействие, мы сразу же предоставим дополнительную информацию», – сказал ТАСС капитан 3-го ранга ВМС США в Европе Зак Харрелл.

В апреле в Пентагоне также признали слухами сообщения о неоднократных облетах самолетами российских ВКС эсминца военно-морских сил США «Дональд Кук» в Средиземном море.