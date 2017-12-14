Пентагон опроверг сближение российских самолетов с «Дональдом Куком»

Сообщения о неоднократных облетах самолетами российских ВКС эсминца военно-морских сил США «Дональд Кук» в Средиземном море являются слухами, заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

«Неправда. Это слухи в интернете», – заявил он, передает ТАСС.

Так Пэхон ответил на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся в турецких СМИ, о том, что российские самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над эсминцем в Средиземном море.

В то же время представитель ведомства не стал подтверждать, что американские корабли направились к Сирии.

В понедельник иранский журналист Бабак Тагвай предупредил о вероятной атаке Сирии ракетами «Томагавк» с борта эсминца ВМС США «Дональд Кук». Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с ситуацией в Сирии. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

Россия предупредила США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии.