Рогозин рассказал о разработке Ил-112В

Генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин сообщил, что все системы военно-транспортного самолета Ил-112В были разработаны с нуля.

«Практически все системы самолета разработаны с нуля, являются новейшими отечественными разработками. Самолет дал жизнь очень многим новым техническим решениям», – сказал Рогозин, передает ТАСС

Агрегаты самолета были переданы в цех окончательной сборки в 2017 году, добавил он.

«Большая часть систем тогда находились на первом этапе испытаний. То, что сегодня самолет полетел, – это заслуга очень большого коллектива, как «Ильюшина», так и всей кооперации», – подчеркнул Рогозин.

По его словам, Ил-112В испытывает определенные проблемы с «перетяжеленностью», однако эти проблемы типичны для любого опытного образца.

«Серийный самолет будет полностью отвечать требованиям тактико-технического задания Минобороны России», – заключил он.

Напомним, В субботу днем первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов, который назвал самолет великолепным.

Гендиректор «Ила» Рогозин ранее комментировал итоги первого испытания.