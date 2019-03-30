Рогозин подвел итог первого полета Ил-112В

Программа первого полета российского военно-транспортного самолета Ил-112В выполнена полностью, сообщил гендиректор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин.

«Экипаж программу первого полета выполнил в полном объеме. Никаких серьезных вопросов в ходе полета выявлено не было», – приводит его слова РИА «Новости».

«Герой России, шеф-пилот Николай Куимов подтвердил высокие качества нового самолета и поблагодарил конструкторов и завод за прекрасную работу», – добавил Алексей Рогозин.

Поздравляю летчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта ИЛ-112В! pic.twitter.com/2jRP3NHiCE — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 марта 2019 г.

В субботу днем первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов, который назвал самолет великолепным.

В этот же день планируется подписать приказ о запуске в производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему Ил-112В опоздал на два десятка лет и что в итоге получат Воздушно-космические силы России.

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