Летчик восторженно отозвался об Ил-112В

Шеф-пилот «Ильюшина», Герой России Николай Куимов рассказал о первом полете легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

«Великолепный самолет, вопросов к нему нет, полет прошел хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

А вот так он выглядел сегодня в небе Воронежа pic.twitter.com/IXAP65e49p — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 марта 2019 г.

В субботу днем первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов, в воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ.

В пресс-службе Авиационного комплекса им. Ильюшина рассказали об успешном первом полете самолета.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему Ил-112В опоздал на два десятка лет и что в итоге получат Воздушно-космические силы России.

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