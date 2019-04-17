Против Utair возбудили дела из-за покупки матерью детей-инвалидов 13 авиабилетов на троих

Сургутская транспортная прокуратура возбудила два административных дела в отношении авиакомпании Utair после того, как мать двух детей-инвалидов из Хабаровского края была вынуждена купить 13 авиабилетов на самолет из Кургана в Москву.

«Сургутской транспортной прокуратурой в отношении авиакомпании Utair были возбуждены дела об административных правонарушениях по двум статьям - ч. 1 ст. 14.5 («Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации») и ч. 1 ст. 14.7 («Обман потребителей») КоАП РФ», – сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В феврале сообщалось, что женщине из Хабаровска пришлось купить для себя и своих детей, которые находились в инвалидных колясках после операции, 13 билетов на рейс Курган – Москва авиакомпании Utair. В итоге вместо запланированных 16 тыс. рублей она заплатила более 60 тысяч. Авиаперевозчик объяснил эту ситуацию тем, что условия перевозки маломобильных пассажиров не были обговорены заранее.

Сейчас дела направлены на рассмотрение в управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Ранее на рейс Москва – Санкт-Петербург не пустили женщину со сломанной ногой, так как она также не проинформировала перевозчика заранее.