Utair объяснила требование купить 11 мест к матери двух детей-инвалидов

Авиакомпания Utair объяснила, почему заставила мать двух детей-инвалидов выкупить 11 мест для их перевозки во время рейса Курган – Москва.

В пресс-службе Utair сообщили, что авиакомпанию не уведомили заранее о перевозке таких пассажиров. По словам представителей компании, к таким рейсам им необходимо готовиться заранее, передает РИА «Новости».

«Российский детский фонд и другие социальные службы, к сожалению, не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей. Фонды и социальные службы должны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки: уточнять у авиакомпаний условия и предупреждать о них маломобильных пассажиров», – сказали в компании.

По словам представителей Utair, для маломобильных граждан компания должна установить специальные носилки весом 140 килограммов. Они сообщили, что для установки таких носилок требуется время. Маломобильные пассажиры могут столкнуться с нехваткой мест или увеличением цены за перелет, если заранее социальные службы не предупреждают авиакомпанию о таких гражданах на борту.

Следственный комитет России начал проверку информации о том, что женщине пришлось выкупить 11 мест в самолете, чтобы вернуть домой детей после операции.

Ранее СМИ сообщили, что мать-одиночка из Хабаровска привезла двух своих детей на операцию в Курган. На обратном пути Utair потребовал выкупить 11 билетов для двух детей. Перевозчик заявил, что девять мест займет ребенок, которого необходимо переносить на носилках, а еще два займет второй – с гипсом на ноге. Женщина сообщила, что для того, чтобы улететь с детьми домой, ей пришлось собирать деньги у родственников.