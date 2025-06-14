Ynet сообщил о 41 пострадавшем в израильском Гуш-Дане после обстрелов Ирана

Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану

Американские и европейские СМИ оценили последствия авиаудара Израиля по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Американские, европейские и ближневосточные СМИ оперативно отреагировали на авиаудары Израиля по Ирану, передает «Коммерсантъ».

Ближневосточные издания подчеркивают, что атака произошла на фоне эскалации напряженности, и считают ответ Ирана вопросом времени.

«Этот акт неспровоцированной агрессии совершается на фоне все более враждебной риторики израильских лидеров», – пишет Tehran Times, отмечая, что иранский ответ может изменить баланс сил в регионе.

The New York Times анализирует, насколько атака Израиля затормозит ядерную программу Ирана, и подчеркивает риск последствий в виде выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия.

The Guardian отмечает, что удары по Ирану практически сорвали попытки президента США Дональда Трампа договориться с Тегераном и существенно осложнили дипломатические усилия.

The Times of Israel ссылается на официальное заявление Армии обороны Израиля, которая назвала атаку «упреждающим ударом» против экзистенциальной угрозы, исходящей от иранской ядерной программы.

Frankfurter Allgemeine Zeitung обращает внимание на международно-правовой аспект, отмечая, что превентивные удары допускаются только при наличии явной угрозы, а в данном случае доказательств подготовки нападения со стороны Ирана нет.

Le Monde подчеркивает отсутствие поддержки Израиля со стороны США в публичных заявлениях, однако отмечает, что стратегическое партнерство между странами сохраняется. Эксперты уверены, что ситуация может привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

Ранее в ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

Иранский атомный сектор сообщил, что не намерен сворачивать проекты после ударов, в результате которых погибли шесть ученых-ядерщиков.

Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.