Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.26 комментариев
Ynet сообщил о 41 пострадавшем в израильском Гуш-Дане после обстрелов Ирана
Ynet: 41 человек пострадал в израильском Гуш-Дане после обстрелов Ирана
В результате ракетных ударов Ирана по израильской территории ранен 41 человек, из них двое в критическом состоянии, сообщил портал Ynet.
«Большинство атак Ирана на Израиль были перехвачены с помощью американцев. На нескольких площадках в Гуш-Дане был нанесен значительный ущерб, и по меньшей мере 41 человек получил ранения, двое из них в критическом состоянии», – сказано в сообщении.
Ранее армия Израиля зафиксировала две волны ракетных обстрелов со стороны Ирана. Военные сообщили, что было выпущено менее 100 ракет, большинство из которых были перехвачены или не достигли целей. Однако в ряде случаев снаряды попали в здания на израильской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и поражении ключевого объекта в Натанзе.
Иран подтвердил проведение операции «Правдивое обещание 3» в ответ на израильские атаки. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал заставить Израиль пожалеть о содеянном.
Вечером в пятницу Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.