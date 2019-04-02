«Аэрофлот» объяснил недопуск на борт женщины со сломанной ногой

Причиной отказа стало то, что женщина со сломанной ногой, которую не пустили на рейс Москва – Санкт-Петербург, не проинформировала о своем состоянии здоровья заранее, поэтому авиакомпания не смогла зарезервировать для нее место с увеличенным пространством, заявили в «Аэрофлоте».

«При регистрации на рейс из Москвы в Санкт-Петербург из-за отсутствия в бронировании информации о том, что в полете требуется особое положение для размещения травмированной ноги, авиакомпания не смогла заблаговременно зарезервировать для пассажирки место с увеличенным пространством. Шаг между креслами самолета А321, который выполнял данный рейс, меньше, что не позволило размещение пассажира на любом месте в салоне экономического класса», – сообщил представитель перевозчика РИА «Новости».

После этого общероссийское объединение пассажиров попросило главу Роспотребнадзора Анну Попову провести проверку, уточнив в своем обращении, что авиакомпания «предложила пассажиру купить билет в бизнес-класс, тем самым навязывая дополнительную услугу, что обошлось дополнительно в 26 тыс. рублей и 30 тыс. миль». Также уточняется, что женщина летела с детьми, а общая стоимость билетов составила 140 тыс. рублей. Причем до этого пассажирка уже летала рейсами этой авиакомпании с травмой.

«Действительно, Ольга Ломоносова и ранее осуществляла перелеты авиакомпанией «Аэрофлот» с поврежденной ногой, но при этом она либо пользовалась классом «Бизнес», что позволяло ей комфортно разместиться, либо заранее оформляла услугу extra seat», – добавили в авиакомпании.

В это раз компания не смогла отправить женщину, так как места с увеличенным пространством для ног и места в бизнес-классе были заняты другими пассажирами. Сообщается, что сотрудники предлагали пассажирке забронировать билеты на другой рейс, но она отказалась.

Также в компании отметили, что ранее, при перелете из Мале в Москву, в бронировании отмечалось, что пассажир использует костыли из-за травмы ноги, но не было информации о том, что нога не сгибается. Но женщину все-таки пустили на борт, так как рейс выполнялся на дальнемагистральном лайнере А330, на котором расстояние между креслами около 110 см.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» провел проверку после сообщения о бортпроводнике, который предложил пассажирам есть йогурт руками.