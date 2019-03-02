«Аэрофлот» пообещал разобраться с бортпроводником, предложившим есть йогурт руками

Авиакомпания «Аэрофлот» проверяет информацию о бортпроводнике, который, как сообщили СМИ, не выдал пассажирам ложки для йогурта и предложим им есть пальцами, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили ТАСС, что сейчас в компании проводят внутреннее расследование. Если результаты проверки подтвердят сообщения СМИ, то бортпроводник будет уволен.

Там также уточнили, что бортовое питание на рейс SU 1407 Екатеринбург – Москва предоставляло ООО «Кейтеринг «Кольцово».

В авиакомпании подтвердили, что кейтеринговая компания загрузила на рейс питание, в упаковках которого не оказалось ложек. Пассажирам решили раздать приборы из класса «бизнес», однако на всех ложек не хватило.

«Бортпроводники делали все возможное, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию», – заверили в авиакомпании.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что бортпроводники на рейсе «Аэрофлота» Екатеринбург – Москва не выдали пассажирам ложки для йогурта, предложив есть его руками.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о череде скандалов, в центре которых недавно оказался «Аэрофлот».