В Германии призвали уважать итоги референдума в Крыму

Член берлинской палаты депутатов и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн призвал уважать итоги крымского референдума о вхождении полуострова в состав России и высказался за снятие санкций с полуострова.

Линдеманн подчеркнул, что санкции вредят сотрудничеству с Россией и ставят под угрозу рабочие места в Германии. АдГ, подчеркнул он, занимает принципиальную позицию в вопросе санкций – они должны быть сняты как можно скорее.

«Мы в АдГ приветствуем, что граждане могут участвовать в принятии решений по важным вопросам. В Крыму они решили отделиться от Украины и присоединиться к Российской Федерации, и это, на мой взгляд, право народа. Голосование было демократичным и его нужно уважать», – приводит его слова РИА «Новости».

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«Крым и Россия сегодня платят очень высокую цену за мир. Есть санкции, есть другие проблемы», – сказал он. По словам немецкого политика, Европе повезло, что в 2014 году в Крыму «все прошло быстро и мирно». «Мы можем быть благодарны и признательны за то, что как украинские, так и российские военные подразделения, дислоцированные в Крыму в 2014 году, отреагировали так рассудительно и спокойно, что там не разразилась гражданская война, как это происходит сейчас в Донбассе», – отметил немецкий депутат.

Уровень благополучия и безопасности в Крыму сейчас нельзя сравнить с положением на востоке Украины, где на протяжении пяти лет идет гражданская война, повлекшая гибель 15 тыс. человек, сказал Линдеманн. Он отметил, что в Донбассе совершаются военные преступления, «преимущественно украинской стороной, что подтверждают также наблюдатели из СММ (специальной мониторинговой миссии – прим. ВЗГЛЯД) ОБСЕ».

Он выразил сожаление, что большинство жителей Германии и европейцев не знают, что на востоке Украины разразилась гражданская война. СМИ, по словам немецкого политика, об этом не пишут.

В то же время Крым, продолжил Линдеманн, является интересным регионом для западных инвестиций. Для инвесторов интересен и Донбасс, «несмотря на войну и еще не полностью функционирующую правовую систему».

«Но в Крыму все прекрасно отрегулировано. В целом, нам нужно сотрудничать с Россией, обе стороны выиграют от этого, тем самым стабилизируя мир в Европе. В этом направлении мы должны снова двигаться», – заключил депутат.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как сильно изменились Крым и Россия после воссоединения.

Напомним, в рамках пятилетия воссоединения Крыма с Россией в Москве 16-18 марта пройдет масштабный городской праздник – фестиваль «Крымская весна». Сотни образовательных, творческих и спортивных мероприятий будут посвящены истории, культуре и традициям полуострова.