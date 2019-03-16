В Москве впервые пройдет фестиваль «Крымская весна»

В рамках пятилетия воссоединения Крыма с Россией в Москве 16-18 марта пройдет масштабный городской праздник – фестиваль «Крымская весна»; сотни образовательных, творческих и спортивных мероприятий будут посвящены истории, культуре и традициям полуострова.

В Москве праздник охватит 13 площадок, где состоятся выставки фото и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные фестивали. Инициатором проведения фестиваля выступила Общественная палата России, организатором – правительство Москвы.

«За прошедшие пять лет Крым снова стал культовым местом отдыха россиян. Однако мало кто может сказать, что по-настоящему знает эту территорию с тысячелетней историей, где переплетены традиции десятков народов. «Крымская весна» направлена на максимальное погружение участников всех возрастов в уникальную природу, культуру и атмосферу Крыма, знакомство со знаковыми произведениями искусства, посвященными полуострову», – говорится в сообщении организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одной из центральных площадок праздника станет парк Зарядье. Здесь состоится гастрономический уикенд «Крымская весна» с дегустацией блюд местной кухни, международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz party, концерт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, выставка картин И. Айвазовского, Н. Гусаченко, И. Чекмазова, В. Сорокина, В. Русанова и других.

Активности для детей пройдут на Площади Революции: представление театра кукол, мастер-классы по приготовлению морепродуктов и морскому делу, спортивные игры. На Манежной площади состоится иммерсивный спектакль о том, как в XIX веке крымский полуостров посетил русский историк-этнограф Василий Кодараки, а в Парке Горького пройдет фестиваль экстремальных видов спорта.

Прогулочная зона на Тверской площади у памятника Юрию Долгорукому превратится в ялтинский Приморский парк с пешеходным маршрутом и фотозоной. Здесь же пройдут лекции о творчестве художников, фотовыставка, посвященная Ялте и Ялтинской набережной, мастер-классы по акварели, флористике, созданию саше из крымских трав и цветов, сеансы ароматерапии. Запланирована и концертная программа: блюзовые джемы, танцы с участием профессиональных танцоров и посетителей площадки и многое другое.

Площадки фестиваля «Крымская весна» развернутся также на Никитском бульваре, ул. Городецкой, Митинской, Профсоюзной, на Ореховом бульваре, Площади Славы, Бульваре Дмитрия Донского и в Парке Сокольники.

Крымские товары привезут в Москву десятки товаропроизводителей: барабульку, калкан, ставриду, черный рапан, крымские мидии и устрицы, крымский мед, варенье из местных крымских фруктов и ягод, чай, сувенирные изделия с символикой Крыма можно будет попробовать и купить на всех фестивальных площадках.

Также лучшие рестораны Москвы будут готовить в эти дни блюда крымской кухни – плов, шурпу или лагман, шашлык, сарму и люля-кебаб, янтык (вариант чебурека), креветки, мидии, рапана, ставриды, пахлаву с сухофруктами и орехами.

С подробностями программы празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией можно ознакомиться на сайтах крымская-весна.рф и mos.ru.