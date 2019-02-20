Мюллер почти завершил работу над докладом по «вмешательству» России

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу» может быть подготовлен уже на следующей неделе, сообщают СМИ.

Минюст США готовится объявить, что генпрокурор Уильям Барр получил этот «секретный доклад», на основе которого должен подготовить собственный доклад для Конгресса США, передают «Народные новости» со ссылкой на CNN.

При этом «секретный доклад» могут вообще не обнародовать и даже не показать конгрессменам, передает «Интерфакс».

Напомним, в Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии Мюллера не выдерживает критики.