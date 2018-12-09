Трамп призвал прекратить дело о «российском вмешательстве» 

Президент США Дональд Трамп призвал закончить «охоту на ведьм» после появления новых заявлений по делу о «российском вмешательстве» в выборы.

«Это иллюзия сговора, здесь нет дымящегося пистолета», – написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что сговора не было, и тут нечего обсуждать.

«Время прекратить охоту на ведьм»!» – заявил он.

Ранее стало известно, что бывший директор ФБР США Джеймс Коми сообщал, что в деле о «российском вмешательстве» изначально фигурировали четыре американца.

До этого бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн предоставил спецпрокурору США Роберту Мюллеру информацию о том, что члены переходного штаба республиканца якобы имели контакты с представителями властей России.

Напомним, в Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы не выдерживает критики.