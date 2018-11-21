Мюллер получил информацию о «контактах» штаба Трампа с Россией

В документах аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера в базе данных суда округа Колумбия утверждается, что бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн предоставил информацию о том, что члены переходного штаба республиканца якобы имели контакты с представителями властей России.

В документах говорится, что «подсудимый сотрудничал с расследованием по части [поиска] связей или координации между российским правительством и лицами, связанными с кампанией Трампа», а также «предоставил полученную из первых рук информацию относительно содержания и контекста взаимодействия между переходным штабом [Трампа] и представителями правительства России», передает ТАСС.

«После выборов подсудимый взаимодействовал с российским послом в США в качестве представителя переходного штаба [Трампа] по двум чувствительным темам», – утверждает сторона обвинения.

По версии аппарата Мюллера, взаимодействие Флинна с послом России в Соединенных Штатах касалось голосования в Совбезе ООН по резолюции о немедленном прекращении Израилем поселенческой деятельности на палестинских территориях, а также по поводу введения администрацией бывшего президента США Барака Обамы санкций против России, введенных в связи с утверждениями о вмешательстве Москвы в американские выборы.

В том же документе Мюллер просит суд не назначать Флинну меру пресечения в виде тюремного заключения, а избрать самое минимальное возможное наказание, принимая во внимание тот факт, что он оказывал содействие следствию по делу.

Накануне появились сведения о скорой кульминации расследования Мюллера.

Напомним, в Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы не выдерживает критики.