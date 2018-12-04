Предсказана скорая кульминация расследования Мюллера

Интернет-издание Yahoo! News утверждает, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера касательно приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года в течение ближайших нескольких недель может достигнуть своей кульминации.

По сведениям источников издания, Мюллер на этой неделе намерен предать огласке ряд документов по делу Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, а также по делу бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, передает ТАСС.

По словам источника издания, знакомого с ходом переговоров аппарата Мюллера и адвокатов ключевых свидетелей, члены команды спецпрокурора «пытаются показать людям, что подчищают хвосты и пытаются закончить расследование».

По данным издания, документы, касающиеся Флинна, будут опубликованы уже во вторник, а материалы по делу Манафорта будут распространены в ближайшую пятницу.

Официальный представитель аппарата Мюллера Питер Карр подтвердил изданию намерение предать огласке документы по делу Манафорта. Издание считает, что содержащаяся в них информация может привести к выдвижению обвинений против новых лиц.

Напомним, в Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы не выдерживает критики.