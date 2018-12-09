Экс-глава ФБР рассказал о четырех американцах в деле о «российском вмешательстве»

Бывший директор ФБР США Джеймс Коми сообщил, что в деле о «российском вмешательстве» изначально фигурировали четыре американца, сообщает газета The Hill.

«ФБР открыло расследование в отношении четырех лиц, чтобы обнаружить возможную связь между ними и попытками России (повлиять на выборы в США)», – передает его слова «Интерфакс».

Он отказался называть их имена, но подчеркнул, что среди них не было президента США Дональда Трампа.

Между тем, ранее на этой неделе стало известно, что бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн предоставил спецпрокурору США Роберту Мюллеру информацию о том, что члены переходного штаба республиканца якобы имели контакты с представителями властей России.

Также появились сведения о скорой кульминации расследования Мюллера.