Экс-глава ФБР рассказал о четырех американцах в деле о «российском вмешательстве»

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9 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 14:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Российская инспекция прибыла в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов
«Единая Россия» станет более открытой
России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020
«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Народ с открытыми настежь дверями
Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...
Почему с Трампом бесполезно разговаривать
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Иногда и у меня срывает крышу
Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Названа самая красивая девушка мира
На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучшихПодробности...
Обсуждение: 36 комментариев
«Яндекс» представил новый телефон
Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабряПодробности...
В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон
Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории маркиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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