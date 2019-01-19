Трамп усомнился в обоснованности расследования Мюллера

Глава Белого дома усомнился в обоснованности расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы после того, как офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опроверг утверждения интернет-портала BuzzFeed о «касающихся России» поручениях Дональда Трампа своему экс-юристу Майклу Коэну.

«Помните, это же именно BuzzFeed опубликовал то абсолютно дискредитировавшее себя «досье», за которое заплатила бесчестная Хиллари Клинтон и демократы (...) и на котором построено все российское расследование!» – написал Трамп в своем Twitter.

«Очень грустный день для журналистики, но великолепный день для нашей страны», – отметил президент США.

Напомним, накануне американский интернет-портал BuzzFeed написал, что бывший юрист главы Белого дома Майкл Коэн дал показания спецпрокурору США Роберту Мюллеру о личных поручениях Дональда Трампа, «касающихся России». Однако в субботу утром офис спецпрокурора США опроверг утверждения BuzzFeed о личных поручениях Трампа по России.