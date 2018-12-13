Экс-юрист Трампа дал показания спецпрокурору США о касающихся России поручениях

Американский интернет-портал BuzzFeed утверждает, что бывший юрист главы Белого дома Майкл Коэн дал показания спецпрокурору США Роберту Мюллеру о личных поручениях Дональда Трампа, касающихся России.

По версии неназванных источников в американских правоохранительных органах, Коэн якобы лично получил от Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве, передает ТАСС.

По версии издания, после американских выборов 2016 года Трамп якобы велел Коэну говорить, что переговоры о строительстве башни в Москве завершились в январе 2016 года, хотя в действительности это произошло на несколько месяцев позднее. В публикации утверждается, что Трамп обсуждал эту тему с Коэном на десяти личных встречах.

Юрист также заявил, что держал Иванку Трамп и Дональда Трампа – младшего в курсе хода переговоров о строительстве высотки в Москве.

По версии источников издания, бывший юрист также рассказал спецпрокурору, что Трамп в бытность кандидатом в президенты США предлагал ему запланировать поездку в Россию, а также якобы одобрил идею Коэна об организации личной встречи с главой российского государства.

Напомним, Трамп неоднократно называл своего бывшего адвоката лжецом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Коэн предал Трампа и подвел его под импичмент.