Офис Мюллера опроверг получение Коэном приказа от Трампа соврать Конгрессу

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опроверг утверждения BuzzFeed о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн якобы лично получил от Дональда Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве, сообщает The Daily Caller.

«Описание со стороны BuzzFeed конкретных заявлений офису спецпрокурора, а также характеристики оказавшихся в распоряжении офиса документов и свидетельств, касающихся показаний Майкла Коэна Конгрессу, являются неверными», – говорится в заявлении официального представителя аппарата Мюллера Питера Карра, содержание которого приводит передает ТАСС.

Ранее адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявил, что Трамп никогда не давал подобных указаний Коэну, и утверждения на этот счет не соответствуют действительности.

Накануне американский интернет-портал BuzzFeed сообщил, что бывший юрист главы Белого дома Майкл Коэн дал показания спецпрокурору США Роберту Мюллеру о личных поручениях Дональда Трампа, касающихся России.

Напомним, Трамп неоднократно называл своего бывшего адвоката лжецом.