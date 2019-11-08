Названы сроки разведения сил в Петровском

Разведение сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе запланировано на 13.00 мск 9 ноября, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Разведение сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12.00 по киевскому времени (13.00 мск)», – говорится в заявлении Сайдика, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу командующий «операцией объединенных сил» Украины в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов к разведению сил и средств в районе Петровского.

Ранее в ДНР заявили, что украинская сторона сорвала разведение сил у поселка Петровское, которое было запланировано на 4 ноября. В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил не состоялось из-за нарушений режима тишины.